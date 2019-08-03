الحجاج تضرروا.. خلل يصيب شبكة الاتصالات السعودية منذ يومين

تواجه شبكة الاتصالات السعودية STC خللا في خدمات التجوال الدولي لجميع الحجاج المتجولين على شبكتها منذ مساء الخميس الماضي.

وقد تضررت خدمة الاتصال لدى الحجاج في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وصل احيانا إلى انقطاعها بشكل كامل عنهم نتيجة الخلل الحاصل في الشبكة السعودية.

وانقطعت الخدمة عن الحجاج الفلسطينيين أيضا بسبب هذا الخلل مما أفقدهم وسيلة التواصل مع بعضهم ومع ذويهم في الأراضي الفلسطينية إلى أن تمكنوا من التجول على شبكة زين الأردنية والعودة للتواصل بشكل طبيعي متغلبين على ما حدث معهم.

يذكر أن عددا من الحجاج الفلسطينيين وشركات الحج قد اشتكت من انقطاع خدمة الاتصال لفترة قبل اعادتها من طرف الشركات الفلسطينية وذلك من خلال تمكين خدمة التجوال الدولي على شبكة زين.