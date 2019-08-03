بينهم دولتين يوم الاثنين.. 20 دولة تحتفل بعيد الأضحى يوم الأحد

تباينت رؤية هلال شهر ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدان للاحتفال بأول أيام العيد.

تحتفل 20 دولة عربية يوم الأحد المقبل بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وستبدأ الاحتفالات يوم السبت 11 من أغسطس الجاري، إذ شملت السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، وقطر، والعراق "الوقف السني".

وتحتفل دولتان عربيتان بأول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس المقبل، وهما سلطنة عمان ودولة المغرب.

أوضح مدير مركز الفلك الدولي في الإمارات، محمد عودة، أنه هناك وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس بأن جميع الدول الإسلامية تتبع السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، وهذه المعلومة خاطئة لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريبا يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام العيد.

وأكد عودة، أن "الحج شيء والعيد شيء آخر"، مشيرًا إلى أن الجميع يلتزم بالحج وفق ما تعلنه المملكة، أما الدول الإسلامية فتحدد متى يكون عيد الأضحى على أرضها بناء على رؤية الهلال عندهم، مضيفًا أنه من الناحية الشرعية مقبول ولا يوجد مشكلة عليه.

ولفت أن عددا من الدول الإسلامية أعلنت السبت هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنغلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.

يشار إلى أن السعودية اعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الخميس الماضي، وأن يوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، وأن يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.