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"غوغل" تسعى للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:54 - 03 اغسطس 2019
غوغل غوغل
جوال
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توقع مهندس سابق في "شركة غوغل" عن اعتقاده أن عملاق محركات البحث، سيحاول التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كيفين سيرنيكي لشبكة (فوكس نيوز): "إنهم حقا يريدون أن يخسر ترامب في 2020، هذه هي أجندتهم، ولدى "غوغل" نوعا من السيطرة على العملية السياسية، وهو أمر يدعو إلى القلق".

وطرد سيرنيكي من عمله في يونيو 2018، بعدما أبلغته الشركة أن قرار الفصل جاء نتيجة إساءة استخدامه معدات "غوغل"، لكن الموظف السابق دافع عن نفسه وقال "إن الأمر يعود إلى الآراء المحافظة والشجاعة التي كان يدلي بها".

ولم يكتف "غوغل" بفصل المهندس السابق، بل قام بإدراجه على قائمة سوداء بحيث يمنع من العمل لدى الشركة لاحقا.

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