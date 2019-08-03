رابط تسجيل استمارة الوضع الراهن

اكدت وزارة التربية والتعليم المصرية على ضرورة الدخول لجميع مدراء المدارس المصرية علي الرابط الخاص برصد الوضع الراهن بالمدرسه علي موقع الوزاره بالاميل الخاص بالمدرسه وتسجيل البيانات .

واشارت الوزارة الى أن كل محافظة لها رابط لتسجيل استمارة الوضع الراهن بالنسبة للتعليم العام ورابط آخر بالنسبة للتعليم الفنى .

يتم التسجيل للاستمارة باستخدام الاميل الحكومي الخاص ويتم الحصول عليه من خلال تسجيل الدخول إلى بيانات المدرس باستخدام كود والرقم المسلسل والرقم السري الخاص بالمدرسة والحصول على الاميل الحكومي الخاص بالمدرسة وكلمة السر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد للتسجيل الخميس الموافق ٢٠١٩/٨/٨ لجميع الادارات التعليمة في كافة المحافظات المصرية من هنا .