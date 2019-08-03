الفصائل في رام الله تدعو لتصعيد المقاومة في كل فلسطين

دعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم السبت، أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده للعمل بكل الطاقات والامكانات لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت القوى الوطنية والإسلامية في بيانها، كافة أبناء شعبنا للمشاركة في الفعاليات التي تبدأ يوم الثلاثاء السادس من الشهر الجاري، بخطوات ميدانية شعبية لمنع منتجات الاحتلال من دخول مناطقنا بالإرادة الشعبية.

ويكون التجمع في فعالية رمزية أمام معبر بيتونيا تنفيذا لما جاء في الاجتماع الموسع المنعقد نهاية الاسبوع الماضي بمشاركة الفعاليات واللجان والمؤسسات ونشطاء المقاومة الشعبية والقوى السياسية ضمن برنامج وطني متصاعد، حيث يكون التجمع بالقرب من المعبر لتسليم رسالة للوكلاء للامتناع عن ادخالها لأسواقنا الساعة 12:00 ظهرا.

فيما يشهد يوم الاربعاء 7/8 فعالية لنصرة الأسيرات والاسرى خصوصا المضربين عن الطعام، الساعة 4:30 على دوار المنارة بمدينة رام الله، بدعوة من شبكة صامدون للدفاع عن الاسرى، وإسنادا لنضالهم المشروع.

أما يوم الجمعة أشارت إلى أنه سيكون يوما للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك الاسبوعي مع الاحتلال في بلعين، ونعلين، وجبل الريسان، وكذلك تأدية صلاة الجمعة في وادي الحمص في صور باهر، رفضا لمشاريع الاحتلال، وخطط البناء الاستيطاني.