رابط نظام نور السعودي برقم الهوية فقط 1440

اكد نظام نور السعودي انه يمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج برقم الهوية من خلال موقعهم على الانترنت، كما ويقوم ولي أمر الطالب، أو الطالب باستخراج النتيجة برقم الهوية عبر عده خطوات بسيطة حيث يمكنه الدخول عبر نظام نور برقم الهوية، وسوف تظهر لوحة التحكم المتعلقة بالحساب ، وبعدها نتائج الطلاب وستظهر نتيجة الطالب.

ومن الجدير ذكره، أنه بدون رقم سري لا تستطيع تسجيل الدخول عبر نظام نور، لكن يمكنك الاستعلام عن نتيجة الطالب برقم الهوية الوطنية فقط من دون الحاجة لإدراج الرقم السري رابط نظام نور السعودي برقم الهوية فقط .