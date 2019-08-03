كا عام وانت بخير نقدم لكم زوار ومتابعي هذه القائمة المتنوعة من أجمل عبارات عن عشر ذي الحجه 1440 الذي بدأت أمس الجمعة أول أيامه وبدأ معها موسم من أفضل مواسم الخير في العام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة التي فيها الأعمال الصالحة الطاعات مضاعف الأجر فيها، ويزداد عنه في الأيام الأخرى.
لكونها من أفضل ايام العام كما ورد في الكثير من المواضع والأحاديث فقد قال الله تعالى " وليال عشر " فقد أقسم بها لفضلها وأجرها، وهنا نرفق لكم هذه المجموعة من عبارات عن عشر ذي الحجه جديدة ومتنوعة وهي كما يلي.
عبارات عن عشر ذي الحجه:
- ها هي شمس الجمعة الاولى من ذي الحجة أشرقت، أسعدك الله بساعات هذا اليوم المبارك وتقبل صلاتك وصيامك وجميع طاعاتك ووسع رزقك وأجاب دعوتك وجعل الريان بابك والفردوس ثوابك والكوثر شرابك.
- الطيبون قناديل قليلة لكن نورها يضيء الكون بأكلمه، فما أروع الجلوس معهم! جمعة مباركة للأحبة مؤلفة قلوبهم للمسرات جامعة، تقبل الله صيامكم.
- للمؤمن أخوة لا يرى بركة الدنيا دونهم ولا يشعر بهمومها مع دعائهم، وكلما أحبهم أحبوه وإذا فارقهم حنُّوا إليه، إنّها نعمة لا يُستهان بها، وإني أسأل المولى أن يحفظ لي أخوتي ما حييت، جمعة مباركة عليكم، ومبارك عليكم الشهر.
- اسأل الذي فجر الماء من الحجر وجعل في الآفاق آيات وعبر أن يرزقك نعيماً ما بعده كدر ويجمعك بجوار سيدنا خير البشر، جمعه مباركة وتقبل الله صيامكم.
- يا من أرجو له كل خير وأحبه في الله لا غير، اللهم أبعد عنه كل شر وأسعده مدى الدهر، ويسر وسهل له كل أمر، واغفر له ووالديه يوم الحشر، بارك الله جمعتك وسائر أيامك وتقبل الله صيامك.
- إلى من يمتلكون مساحات من الود في قلبي أقول لهم: رفع الله قدركم وفرج همكم وأسعد أيامكم وألبسكم لباس العافية، اللهم آمين، بارك الله لكم وجمعة مباركة إن شاء الله.