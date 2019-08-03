كا عام وانت بخير نقدم لكم زوار ومتابعي هذه القائمة المتنوعة من أجمل عبارات عن عشر ذي الحجه 1440 الذي بدأت أمس الجمعة أول أيامه وبدأ معها موسم من أفضل مواسم الخير في العام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة التي فيها الأعمال الصالحة الطاعات مضاعف الأجر فيها، ويزداد عنه في الأيام الأخرى.

لكونها من أفضل ايام العام كما ورد في الكثير من المواضع والأحاديث فقد قال الله تعالى " وليال عشر " فقد أقسم بها لفضلها وأجرها، وهنا نرفق لكم هذه المجموعة من عبارات عن عشر ذي الحجه جديدة ومتنوعة وهي كما يلي.

عبارات عن عشر ذي الحجه: