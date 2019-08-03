تعرف على عدد المسافرين عبر معبر الكرامة

تنقل أكثر من 279 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة الذي يربط الضفة الغربية بالأردن خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، فيما أوقفت الشرطة 647 مطلوبا جنائياً وفقاً لبيان إدارة العلاقات العامة في الشرطة.

وأوضحت الإدارة العامة أن عدد المغادرين خلال الشهر بلغ (139637) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (139295) شخصا، وأن حركة المسافرين خلال هذا الشهر كانت نشطة.

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (647) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأرض الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.