توقعات بانتقال بوغبا إلى ريال مدريد

توقعت صحيفة "آس" الإسبانية أن اللاعب الفرنسي بول بوغبا سينتقل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

واستندت الصحيفة الإسبانية على تحركات وتصريحات عائلية وقعت قبل أيام تحمل دلالات كبيرة هذا الصيف عن قرب انضمام نجلهم بوغبا للريال.

وكانت عائلة بوغبا خططت للانتقال إلى مدريد وكشفت عن رغبة أشقاء بوغبا للعب في إسبانيا مما يعني أن التوقعات داخل عائلة بوغبا، تشير إلى انتقال النجم الفرنسي للنادي "الملكي" قريباً وفقاً للصحيفة الاسبانية.

وقدم نادي مانتشيغو الإسباني قبل أيام، تعاقده الجديد، وهو شقيق بول بوغبا الأكبر، ماتياس بوغبا، قبل أن يؤكد وكيل أعمال شقيقه الآخر، فلورنتين، أنه يسعى لتقديم موكله لنادي فوينلابرادا، الواقع في ضواحي مدريد، وذلك بعد الرغبة الكبيرة التي أبداها اللاعب للعب هناك.

وقال وكيل أعمال فلورنتين: "يريد فلورنتين الانضمام لأشقائه في إسبانيا، لذا لدينا أسبوع كي نجد ناديا إسبانيا للتعاقد معه".

وجاءت تصريحات وكيل أعمال فلورنتين صادمة للكثيرين، حيث بدا وكأنه متأكد من انتقال بوغبا لإسبانيا.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن والدة الأشقاء بوغبا، بدأت بالفعل بالبحث لمنزل للعائلة في مدريد، وتبدو عازمة على الانتقال للسكن هناك.