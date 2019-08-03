الاستعلام عن فاتورة الارضي سوريا

اعلنت شركة الاتصالات السورية، انها تتيح نظام للمشتركين للاستعلام وتسديد الفواتير، وذلك عبر بطاقات مسبقة الدفع من خلال الاتصال بالرقم 163 وإتباع تعليمات المجيب الصوتي (تعرفة المكالمة سبع ليرات سورية) أو من خلال شبكة الانترنيت على الموقع .

كما اوضحت الشركة، ان البطاقات تتوفر بعدة فئات، (100-200-500-1000-2000-5000)، كما ويستطيع المشترك شراء البطاقات المسبقة الدفع (تسديد) من المراكز المعتمدة من قبل الشركة، وسيتم إضافة العديد من مراكز البيع تباعاً، ويمكن الاتصال بالرقم 177 لمعرفة المراكز الجديدة المعتمدة لبيع البطاقات أو زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت.

اما طريقة الاستعلام والتسديد من خلال الاتصال بالرقم 163 :

للاستعلام عن فواتير الهاتف اضغط 1

للاستعلام عن فاتورة الهاتف الذي يتم الاتصال منه اضغط 1

للاستعلام عن فاتورة هاتف آخر اضغط 2

أدخل رقم الهاتف ثم اضغط رمز المربع #

لتسديد كامل المبلغ:

لتسديد كامل المبلغ المستحق اضغط الرقم 1

أدخل رقم البطاقة ثم اضغط رمز المربع#

أدخل رقم البطاقة الثانية ثم اضغط رمز المربع #

تمت عملية التسديد بنجاح

للعودة إلى القائمة الرئيسية اضغط مفتاح النجمة *

لتسديد جزء من المبلغ :

لتسديد جزء من المبلغ المستحق اضغط الرقم 2

أدخل المبلغ المراد تسديده ثم اضغط رمز المربع #

أدخل رقم البطاقة ثم اضغط رمز المربع #

تمت عملية التسديد بنجاح

للعودة إلى القائمة الرئيسية اضغط مفتاح النجمة *

ملاحظة: الرصيد المتبقي يبقى في البطاقة ويمكن استخدامه لتسديد فاتورة هاتف آخر أو لنفس الهاتف.

للاستعلام عن فواتير الكهرباء اضغط 2

للاستعلام عن ريف دمشق أدخل الرقم الخاص.

للاستعلام عن حماه والسويداء أدخل رقم السجل.

للاستعلام عن دير الزور والرقة أدخل رقم الصف.

للاستعلام عن فواتير المياه اضغط 3

للاستعلام عن فواتير مياه محافظة حماة اضغط الرقم 1