البرلمان اليمني يطالب الحكومة بعدم استقبال عباس وتسليم المساعدات للحكومة في غزة

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قدم نحو ثمان وخمسون نائبا في البرلمان اليمني، اليوم وثيقة في جلسة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة إلى الحكومة اليمنية تضمنت الطلب بعدم استقبال الرئيس الفلسطيني المنتهية ولايته محمود عباس (أبو مازن) في اليمن "وكل من وقف ضد المقاومة الفلسطينية في الحرب الإسرائيلية العدوانية على غزة، وباعتباره خان القضية الفلسطينية وتآمر على المقاومة".

وشدد النواب في مطلبهم في عريضة موقعة رفعوها لهيئة رئاسة المجلس على ضرورة التزام الحكمة اليمنية بعدم التعامل مع أبو مازن وكل من وقف ضد المقاومة الفلسطينية وخصوصا حرب غزة الأخيرة بأي شكل من الأشكال نظراً لمخالفتهم كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية التي تعطي لكل شعب محتل حق مقاومة المحتل، واعتبار كل من وقف في وجه المقاومة منتهكا لدستور الجمهورية اليمنية.

ودعا النواب اليمنيون حكومتهم إلى رفض تسليم المساعدات المخصصة لإعمار غزة "إلى يد محمود عباس لانتهاء صفته وولايته على الشعب الفلسطيني" وقال النائب الدكتور صالح السنباني "نحن ضد تسليم المساعدات إلى سلطة أبو مازن لأنه لم يعد رئيساً لفلسطين أولاً ولكونه ليس أهلاً للتحدث باسم الفلسطينيين وتمثيلهم لأنه باع القضية الفلسطينية وتآمر على المقاومة على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، حد تعبيره، وشدد على تسليم تلك المساعدات للمجاهدين وقادة المقاومة، ولحكومة إسماعيل هنية في غزة، واقترح تشكيل لجنة برلمانية للذهاب إلى غزة للوقوف مع المواطنين الفلسطينيين ومواساتهم في محنتهم.