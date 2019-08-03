مسؤولون أمريكيون يؤكدون على قرار ترامب بشأن أفغانستان

أكد مسؤولون أمريكيون مساء اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بسحب كافة جنود بلاده من أفغانستان، قبل حلول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وقال خمسة مسؤولين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، لمحطة "إن بي سي" الأمريكية: "إن ترامب يرغب باستكمال عملية سحب الجنود من أفغانستان قبل حلول موعد انتخابات الرئاسة"، مشددين في الوقت ذاته على صعوبة تنفيذ هذا الطلب، لغاية نوفمبر 2020.

من ناحية أخرى، قال ترامب في تصريحات صحفية أمس الجمعة: "بدأنا تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في أفغانستان، دون الخوض في تفاصيل".

وأضاف: "نقلل عددنا (الجنود)، فمنذ 19 عاما نحن هناك ونقوم بدور الشرطة"، مشيراً إلى أن الجنود حققوا الكثير من التقدّم، وتحقيق الانتصار في أفغانستان في غضون بضعة أيام، لكنها لا ترغب بقتل 10 ملايين شخص.

وأعرب عن ثقته بأن باكستان ستقدم الدعم للولايات المتحدة، في عملية السلام مع أفغانستان.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وترفض "طالبان" إجراء مفاوضات مباشرة مع الحكومة بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد، ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تجري واشنطن مفاوضات مع حركة طالبان، في الدوحة، بهدف إيجاد تسوية سياسية لإنهاء دوامة العنف المستمرة منذ 19 عاما.