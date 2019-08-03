رابط التسجيل المسار الالكتروني لتأشيرات المجاملة للحج 1441

اكد عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة المصرية، على ان التأشيرات المباشرة التى يتحصل عليها المواطنون المصريون من خارج الحصة الرسمية لمصر، والتى يبلغ متوسط عددها وفقاً للسنوات الـ3 الأخيرة نحو 26 ألف تأشيرة حج سنوية سيتم تنظيمها هذا العام عبر وكالات سعودية.

واوضح عادل أن شركات السياحة المصرية، التى اعتادت تنظيم برامج حج للمسافرين بتلك التأشيرات باتت خارج تلك المنظومة هذا العام، مضيفا أن تلك التأشيرات سيتم تسجيلها عبر المسار الإلكترونى للحج، وطرح برامج حج بشرائح سعرية مختلفة لحامليها ليختاروا فيما بينها وفقاً لنوعية الخدمات التى سيتم تقديمها للمسافر، على أن تتولى إحدى شركات الطيران السعودية نقل هؤلاء الحجاج.

وفي السياق نفسه، قال عضو اللجنة العليا للحج السياحى التابعة لوزارة السياحة، أشرف شيحة، إنه من المتوقع أن تدخل مصر بداية من موسم الحج المقبل النظام الإلكترونى «الطريق إلى مكة»، الذى بدأت وزارة الحج في السعودية تطبيقه هذا العام مع حجاج بيت الله الحرام فى كل من إندونيسيا وماليزيا.

كما ويقضى النظام الالكتروني بإنهاء كافة إجراءات الحجاج من مراجعة للجوازات ومعاينة الملف الصحى وتفتيش الحقائب بمطار الإقلاع بوطنه، على أن يعامل بمطار الوصول بالسعودية معاملة المسافر المحلى، بحيث يخرج من المطار سريعاً ويذهب إلى الفندق مباشرة، بدلاً من عمليات التفويج التى تتم حالياً والتى تستغرق ساعات كثيرة رابط الموقع من هنـــــــــــا .