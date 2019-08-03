كشف أسماء المسافرين غداً الأحد عبر معبر رفح

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء اليوم السبت آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية أن السفر يوم الأحد سيكون للمسافرين المتبقين من الحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (7/21)، إضافة إلى المسافرين في الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد المعلن أمس.

وأكّدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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