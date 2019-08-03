سعر صرف اليورو في سوريا اليوم السبت 3/8/2019

يشهد الدولار، اليوم السبت، ارتفاع بسيط مقابل الليرة السورية، كما و تواجه الليرة السورية عدة أزمات أدت إلى الانخفاض الملاحظ في أسعارها مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا العام 2019.
ومن الازمات التي يشهدها الدولار، أولها الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن منذ ثمانية سنوات، وايضا هناك المضاربات الاقتصادية في العملات الاجنبية، والتي تهدف بالأساس إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية داخل الأراضي السورية، ومن الازمات ايضا الحصار الاقتصادي المفروض على الدولة السورية، كذلك عدة عوامل آخرى اجتمعت وكانت السبب المباشر لارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة.
وهذا الجدول يحتوى على أسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء، كذلك سعر الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري، حيث كانت أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم على النحو التالي:
|العملة
|سعر الشراء
|سعر البيع
|الجنيه المصري
|35
|36
|الريال السعودي
|158
|160
|الدرهم الإماراتي
|161
|164
|الريال القطري
|163
|165
|الدينار الأردني
|842
|850
|الدينار الكويتي
|1959
|1976
|الدينار الليبي
|422
|427
|الدينار البحريني
|1582
|1597
|الريال العماني
|1548
|1563
|العملة
|المصرف المركزي شراء
|المصرف المركزي بيع
|السوق السوداء شراء
|السوق السوداء بيع
|الدولار الأمريكي
|435
|438
|600
|602
|اليورو
|480.51
|483.88
|666
|670
|الجنيه الاسترليني
|724
|732
|الليرة التركية
|107
|108
|الدولار الكندي
|450
|455
|كورونا السويد
|61
|62
|كورونا النرويج
|66
|68
|كورونا الدنمارك
|88
|90