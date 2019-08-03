سعر صرف اليورو في سوريا اليوم السبت 3/8/2019

يشهد الدولار، اليوم السبت، ارتفاع بسيط مقابل الليرة السورية، كما و تواجه الليرة السورية عدة أزمات أدت إلى الانخفاض الملاحظ في أسعارها مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا العام 2019.

ومن الازمات التي يشهدها الدولار، أولها الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن منذ ثمانية سنوات، وايضا هناك المضاربات الاقتصادية في العملات الاجنبية، والتي تهدف بالأساس إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية داخل الأراضي السورية، ومن الازمات ايضا الحصار الاقتصادي المفروض على الدولة السورية، كذلك عدة عوامل آخرى اجتمعت وكانت السبب المباشر لارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة.

وهذا الجدول يحتوى على أسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء، كذلك سعر الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري، حيث كانت أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم على النحو التالي:

العملة سعر الشراء سعر البيع الجنيه المصري 35 36 الريال السعودي 158 160 الدرهم الإماراتي 161 164 الريال القطري 163 165 الدينار الأردني 842 850 الدينار الكويتي 1959 1976 الدينار الليبي 422 427 الدينار البحريني 1582 1597 الريال العماني 1548 1563