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سعر صرف اليورو في سوريا اليوم السبت 3/8/2019

  • فلسطين اليوم
  • 14:03 - 03 اغسطس 2019
سعر صرف اليورو في سوريا سعر صرف اليورو في سوريا
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يشهد الدولار، اليوم السبت، ارتفاع بسيط مقابل الليرة السورية، كما و تواجه الليرة السورية عدة أزمات أدت إلى الانخفاض الملاحظ في أسعارها مقابل الدولار الأمريكي خلال هذا العام 2019.

ومن الازمات التي يشهدها الدولار، أولها الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن منذ ثمانية سنوات، وايضا هناك المضاربات الاقتصادية في العملات الاجنبية، والتي تهدف بالأساس إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في سوق صرف العملات الأجنبية داخل الأراضي السورية، ومن الازمات ايضا الحصار الاقتصادي المفروض على الدولة السورية، كذلك عدة عوامل آخرى اجتمعت وكانت السبب المباشر لارتفاع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة.

وهذا الجدول يحتوى على أسعار مختلف العملات الأجنبية في السوق السوداء، كذلك سعر الدولار واليورو في المصرف المركزي السوري، حيث كانت أسعار العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اليوم على النحو التالي:

العملة سعر الشراء سعر البيع
الجنيه المصري 35 36
الريال السعودي 158 160
الدرهم الإماراتي 161 164
الريال القطري 163 165
الدينار الأردني 842 850
الدينار الكويتي 1959 1976
الدينار الليبي 422 427
الدينار البحريني 1582 1597
الريال العماني 1548 1563

 

العملة المصرف المركزي شراء المصرف المركزي بيع السوق السوداء شراء السوق السوداء بيع
الدولار الأمريكي 435 438 600 602
اليورو 480.51 483.88 666 670
الجنيه الاسترليني     724 732
الليرة التركية     107 108
الدولار الكندي     450 455
كورونا السويد     61 62
كورونا النرويج     66 68
كورونا الدنمارك     88 90
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