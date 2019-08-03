ما حقيقة رفض الملك الأردني لمقابلة نتنياهو

ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية اليوم السبت، بأن الملك الأردني عبد الله الثاني رفض إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مما أثار غضب الأخير.

إلا أن مصدر رفيع المستوى في ديوان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي قال: "إن التقرير الذي يتحدث عن رفض الاردن عقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني ونتنياهو عار عن الصحة.

ونقلت الجريدة عن مصدر مطلع قوله إن الوضع بين اليمين الإسرائيلي والأردن حرج للغاية لأسباب عدة، في ضوء الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة وعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بصفقة القرن.

وأضاف المصد: "عمان لا ترغب في الذهاب إلى كامب ديفيد بهدف التقاط الصور فقط، كما حصل في مؤتمر البحرين الاقتصادي المثير للجدل، لكن إذا كان الهدف إجراء حوار مع ترامب وفريقه فالأمر يختلف".

والتقى العاهل الأردني يوم الأربعاء الماضي، مع كوشنير كجزء من زيارته للمنطقة في أعقاب مؤتمر البحرين.

وأكد العاهل "ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، تعيش بأمن وسلام إلى جانب "إسرائيل" وفقاً لقوله.

وفي سياق متصل، أصدر وزير الأوقاف الأردني الدكتور عبد الناصر أبو البصل، تعميماً بعد مشاورات مكثفة مع الأجهزة الأمنية مساء الخميس، يقضي بإغلاق مقر "النبي هارون" في مدينة وادي موسى، جنوبي الاردن، بعد قيام مجموعة من السياح الإسرائيليين بطقوس يهودية علنية، وفقا للمصادر الاردنية.