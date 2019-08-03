حقيقة إلغاء سن التقاعد للعاملين والعاملات في السعودية

اعلنت جمعية العمل العامة في المملكة العربية السعودية، امس الجمعة، عن حقيقة الغاء سن التقاعد للعاملين والعاملات في السعودية 1440، حيث كان سن التقاعد للعاملين هو 60 عاماً وللعاملات هو 55 عاماً وتم إرجاع سن التقاعد إلى ما هو معمول به في أحكام وقوانين التأمينات الإجتماعية، كما ومنع التمييز ما بين الرجل والمرأة في مسألة التقاعد.

وتقوم المملكة العربية على المساواة ما بين الرجل والمرأة في الكثير من المجالات، فكلاهما واحد ويحمل صفة عامل، وذلك وفق التطوير والإصلاح المتبع من قبلها.

كما وتم بالفعل الغاء سن التقاعد للعاملين والعاملات في السعودية وأصبح التوقف عن العمل منوط برغبة العامل والجهات التي يعمل لديها وفق ما جاء في عقود العمل الموقعة ما بين الطرفين مع حفظ حقوق العامل، وبهذا فإنه بالفعل تم إلغاء سن التقاعد للعاملين والعاملات في المملكة العربية السعودية من بداية شهر أغسطس.