تردد قناة بين سبورت الاخبارية الجديد 2019 بث مباشر

يستعد الفريقا باريس سان جيرمان و ستاد رين للمباراة، اليوم السبت، في بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم 2019 على ملعب استاد شينزن بالأراضي الصينية، وذلك الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، و2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ومن الجدير ذكره ان الفريق الباريسي حقق الموسم الماضي، بطولة الدوري الفرنسي برصيد 91 نقطة، أي أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليل 16 نقطة، لكنهم خسروا في نهائي كأس فرنسا أمام فريق ستاد رين بعد أن تعادلا بنتيجة (2-2) حتى ذهبا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخير.

اما عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستاد رين في كأس السوبر الفرنسي، وهي قنواتbeIN SPORTS HD 1 ، كذلك على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

تردد قناه beIN SPORTS HD1 الناقلة لباريس سان جيرمان – رين كالتالي :