الإجماع كان على ما ورد من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيط اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لم والملك لا شريك لك، وهي ما يتم تداوله من تلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك كاملة.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك كاملة، التلبية وهي التي يقوم الحجيج بترديدها خلال أدائهم لمناسك الحج المختلفة وتضج بها الكثير من المآذن والقنوات الناقلة لشعائر ومناسك الحج طوال العشر الأوائل من ذي الحجة، ويحرص الكثير منا كذلك على معرفة صيغة التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك وما يتبقى من كلمات تأتي في صيغة التلبية فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت بقوله " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " وهي الصيغة التي يرددها الكثير وهناك من يضيف لها بعض الكلمات.

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