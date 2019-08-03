موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم السبت

يستضيف ملعب "الميلينيوم"، مساء اليوم السبت، فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، في إطار بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، وذلك في العاصمة الويلزية كارديف.

كما وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 16:36 بتوقيت جرينتش، 18:36 بتوقيت القاهرة، 19:36 بتوقيت مكة المكرمة، وذلك عبر القناة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد، و Bein sports HD1.

ومن التشكيل المتوقع ل(مانشستر يونايتد):

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

المدافعون: لوك شاو - فيل جونز - فيكتور لينديلوف - وان بيساكا.

لاعبو الوسط: بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - تاهيث تشونج.

المهاجمون: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد - جيسي لينجارد.

اما التشكيل المتوقع ل(إيه سي ميلان):

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

المدافعون: ريكاردو رودريجيز - أليسيو رومانيولي - ماتيو موساكيو - دافيد كالابريا.

لاعبو الوسط: فابيو بوريني - لوكاس بيجليا - هاكان تشلهانجلو.

المهاجمون: سوسو - كريشتوف بيونتيك – كاستييخو.

تعد المواجهة لليونايتد هى الأخيرة فى استعداداته للموسم الجديد، والتى سيفتتح بلقاء تشيلسى يوم 11 أغسطس الجارى فى الجولة الأولى من الدورى الإنجليزى الممتاز، كما وحقق مانشستر يونايتد الفوز فى جميع مبارياته الـ 5 السابقة، أمام بيرث جلورى الأسترالى، وليدز يونايتد، وإنتر ميلان الإيطالى، وتوتنهام هوتسبير، وأخيرًا كريستيانسوند النرويجى.

وفي السياق نفسه، يواصل الميلان استعداداته لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الإيطالى، والذى سيبدأ يوم 25 أغسطس الجارى.