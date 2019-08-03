موعد مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني 2019

يستعد فريقا بروسيا دورتموند و بايرن ميونخ، اليوم السبت، لمباراة في كأس السوبر الألماني 2019، وذلك على ملعب سيغنال إيدونا بارك في المانيا، وذلك تمام الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباراة كأس السوبر الألماني 2019 بين بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، خاصةً وأنها الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وستخصص قناتها الخامسة، كما سيتم نقل المباراة بصوت المعلق حسن العيدورس.

ويشارك بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني وذلك بصفته بطل الدوري الألماني وبطل كأس ألمانيا، في حين يشارك بروسيا دورتموند بصفته وصيف الدوري، ويملك بايرن ميونخ 7 القاب في كأس السوبر الألماني بينها آخر 3 نسخ، مقابل 5 ألقاب لبروسيا دورتموند، آخرها العام 2014.

حقق بايرن ميونخ الفوز في 6 مباريات، مقابل 3 انتصارات لبروسيا دورتموند، وذلك في آخر 10 مباريات بين الفريقين في مختلف المسابقات، وحضر التعادل مرة، لكن الحسم كان لبايرن ميونخ، بعد ان فاز 5/4 بركلات الترجيح في كأس السوبر الألماني لعام 2017.