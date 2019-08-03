من هي الفنانة مديحة كامل الذي يحتفل بها جوجل؟

يحتفل جوجل اليوم السبت 3/8/2019 بذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل ال73 وذلك بعد أن أثرت مكتبة الأفلام المصرية بما يزيد عن الـ 100 فيلم، وكذلك عدد من المسلسلات والمسرحيات، وقد أنتجت لنفسها فيلمًا واحدًا فقط.

توفت الفنانة مديحة كامل في 13 يناير 1997 والموافق 4 رمضان، وقد كانت صائمة وقيل انها صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوج ابنتها، وبعدها دخلت للنوم، وفي ظهيرة اليوم التالي اكتشفت أسرتها وفاتها على سريرها بعد معاناة طويلة مع المرض، فقد أصيبت مديحة كامل بضعف في عضلة القلب وبقيت في مستشفى مصطفى محمود لما يقارب الـ 10 شهور، إلا أن أنها قد أصيبت بجلطة أثناء تصوريرها لفيلم الأفعة لأول مرة عام 1975.

التزمت مديحة كامل بالحجاب واعتزلت الفن ورفضت الظهور للجمهور وقد روى الكثيرون أن مديحة كامل كانت تقول للفنانة المعتزلة الراحلة شادية أنها تتمنى أن تموت ف رمضان، وقد حقق لها الله أمنيتها بعد أن توفت الفنانة مديحة كامل وهي صائمة.

قابلت الفنانة مديحة أثناء تصوريها لفيلم بوابة إبليس في الاسكندرية، الشيخ ياسين رشدي، وكان قد نصحها بالتوبة واعتزال الفن، وبالفعل عملت بنصيحته وارتدت الحجاب ورفضت العودة للفن نهائيًا.