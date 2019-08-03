قرار تأجيل بدء العام الدراسي الجديد قيد المداولات ..وقرار حاسم الإثنين القادم

تتعالى الأصوات المطالبة بتأجيل العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية و"الاونروا" في ظل الحديث عن تأثير الازمة المالية على كافة المرافق الحكومية ، وتأجيلها في "الأنروا" لأي قرار بشأن بدء العام الدراسي الجديد حتى منتصف آب الجاري في ظل الحديث عن سحب العديد من الدول المانحة لتمويلها للأونروا.

الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عاد مجدداً لطرح مقترحات للخروج من الأزمة المالية القائمة بعد فشل تحركاتها واتصالأتها بشأن إجازة يوم السبت في المناطق الجنوبية "قطاع غزة"، لتعود مجدداً بمطالبات جديدة تشمل غزة والضفة على حد سواء ومنها مقترح تأجيل بدء العام الدراسي الجديد لتخفيف عن الموظفين.

القرار الاثنين بعد اتصال اليوم

عاهد الدلو عضو الأمانة العامة لإتحاد المعلمين قال ان الاتحاد طالب وزارة التربية والتعليم بتأجيل افتتاح العام الدراسي إلى بداية شهر أيلول المقبل، ضمن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد لدعم صمود المعلمين في غزة والضفة والقدس على حد سواء ، ولتحسين ظروفهم المعيشية بعد قرار تقليص الرواتب.

وبين الدلو خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اتصالاً قد جرى اليوم بين محمد أشتيه رئيس الوزراء والأمين العام سائد زريقات حيث تم مناقشة مطالب المعلمين .

وأشار الى ان رئيس الوزراء اعلن عن تضامنه مع مطالب المعلمين، وتم تحديد لقاء لإستكمال المشاورات يوم الاثنين القادم ، وعلى اثر الاجتماع سيتم الإعلان عن النتائج .

وأوضح الدلو ان لدى الاتحاد جملة من المطلب تخص المحافظات الجنوبية "قطاع غزة ومن ابرزها بحث قضية التقاعد المالي لعدد كبير من المعلمين ، بالإضافة الى بحث الازمة المالية وان تكون هناك رؤية لزيادة النسبة او البحث عن حلول أخرى منها خيارات تقليص أيام الدوام والأنشطة التي تقوم الوزارة يوم السبت في غزة .

مؤكداً ان هناك العديد من الإجراءات الأخرى لن يكشف عنها وسيتم الكشف عنها بعد الاجتماع يوم الاثنين مع رئيس الوزراء.

وبشأن المعلمين المقالين مالياً في قطاع غزة ، قال:" هذا الموضوع على سلم أولويات الاتحاد العام للمعلمين وسيطرح ضمن المواضيع يوم الاثنين ، مشددا على ان الاتحاد سيبقى بجانب المعلمين .

وكان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين طالب يوم الخميس الخميس، وزارة التربية والتعليم بتأجيل افتتاح العام الدراسي إلى بداية شهر أيلول المقبل.

وأوضح الاتحاد في منشور على صفحته على "فيس بوك" انهم تم بحث تأجيل العام الدراسي الى بداية شهر أيلول (أي بعد تقليص الراتب )، وتقليص الدوام الى اربع ايام ووضع خطة مشتركة لتنفيذ ذلك، وإلغاء الدورات والأنشطة والفعاليات ايام السبت، وتأجيل الاقساط المدرسية لجميع أبناء الموظفين الحكوميين.

القرار منتصف الشهر

وكان المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع اكد في تصريحات سابقة خاصة ، إن كل الجهود مصبوبة نحو ترتيب الأمور للإعلان عن بدء العام الدراسي في موعده، مؤكدا أننا "سنعلم الجميع بهذا القرار في منتصف الشهر المقبل لأننا نعمل بجد لتوفير الالتزامات المالية لذلك".

وأضاف مشعشع:" نحن في معرض حشد الموارد المطلوبة لبدء العام الدراسي الجديد لـ 526 ألف طالب وطالبة في 711 مدرسة "