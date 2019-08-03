موعد اجازة عيد الاضحى في الامارات ٢٠١٩ للقطاع الخاص والحكومي

اكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الامارات، ان موعد اجازة عيد الاضحى المبارك لعام 2019 للوزارات والجهات الاتحادية، ستبدا من العاشر الى 13 من شهر اغسطس.

واشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الى أن فترة اجازة العيد ستكون عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، اما بمناسبة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مناسبات وأيام العطلات الرسمية للعاملين في القطاع الخاص.

كما واوضحت الهيئة ان قرار توحيد العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص الذي اعتمده مجلس الوزراء، وان مدة الإجازة للقطاعين ستكون خمسة أيام، تشمل إجازة العيد الرسمية (أربعة أيام) ويوم الجمعة الذي يسبقها.

وكان قرار مجلس الوزراء، الذي صدر أخيراً، بشأن توحيد العطلات بين القطاعين الحكومي والخاص، حدد إجازة عيد الأضحى المبارك للعامين 2020/2019 في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة.

كما واعلنت سابقا دار الافتاء في الامارات أن الاحد الموافق 11 اغسطس هو أول أيام عيد الأضحى المبارك ، والسبت 10 اغسطس وقفة عرفة .