اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار عباس تجتمع لبحث آليات وقف الاتفاقيات مع الاحتلال

من المقرر أن تجتمع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرار رئيس السلطة محمود عباس بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، لوضع الآليات الفورية لتنفيذ القرار، وفقاً لما أعلنه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت.

وأوضح رأفت في تصريحات صحفية أنًّ قيادة السلطة تبذل جهوداً مضنية على كافة المستويات لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية التي تنفذ ضد شعبنا.

وأشار إلى استمرار التحرك مع الامم المتحدة والدول الكبرى لعقد مؤتمر دولي لوضع اليات لتنفيذ اليات الشرعية الدولية وتمكين شعبنا من تجسيد دولته وفق القرارات والشرعية الدولية.

وعن نية الاحتلال بناء 2430 وحدة استيطانية وإعادة 4 مستوطنات تم إخلاء بعضها، قال رأفت "إن هدف حكومة بنيامين نتنياهو هو تكريس الاحتلال لعموم انحاء الضفة بضمها لإسرائيل ومنع شعبنا من اقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف بحيث تضم قطاع غزة والضفة.