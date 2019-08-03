اجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك 2019

اقترب عيد الاضحى المبارك الذي يعد من أكثر الأعياد بهجة وفرحة للكبار والصغار، وذلك نظراً للمراسم التي تقام في العيد مثل صلاة العيد، ذبح الأضاحي والذهاب إلى الأهل والأصدقاء لتهنئتهم بالعيد.
ويعد عيد الأضحى من المناسبات الاسلامية الهامة جدًا، فهو احتفال بحدث عظيم وهو افتداء الله لسيدنا اسماعيل عليه السلام بكبش عظيم هبط من السماء إلى الأرض ليذبحه سيدنا ابراهيم عليه السلام، وكذلك هو يصاحب أيام عظيمة وأعظم أيام العام على الاطلاق وهي أيام أداء مناسك الحج والتسع أيام الأوائل من شهر ذو الحجة، ولهذا يعتبر هذا العيد من أكثر المناسبات الاسلامية المميزة.
ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة الجليلة بمختلف الطرق والوسائل والكثير منهم من يقوم بإرسال الهدايا ورسائل التهنئة، ومنهم من يذهب بنفسه لقضاء العيد مع الأسرة والعائلة لذلك سنقدم لكم اجمل العبارات والرسائل للتهنئة بعيد الاضحى المبارك.
رسائل وبرقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك:
- يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيّبيه وبقرب عيد الاضحى هنيه لأنك حبّي الأول والأخير، ولأنّك غير والناس غير أقول لك كل عام وأنت بخير.
- جعل الله فجر يوم عيد الاضحى نور وظهره سرور وعصره استبشار ومغربه غفران وجعل لكم دعوة لا ترد ووهبكم رزق ل ايعد وفتح لكم باب في الجنة لا يسد وكل عام وأنتم بخير.
- مبارك العيد تقبل الله منا ومنكم.
- اضحى مبارك اعادة الله عليكم باليمن والبركة .
- عيد سعيد ابتهج انسى همومك افرح وخلك سعيد .
- عاد عيدك يا بعد كل الاعياد .
- كل عام والسعادة تلازمك من عيد لأخر .
- كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الاضحى المبارك.
- كل عام وانتم بخير اعادة الله علينا وعليكم بالخير والبركة.
- كل عام وانتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
- كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الاضحى المبارك عساكم من عوادة اتحدى احد عايدكم قبلي .
- كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد .
- عيد سعيد امانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا . حالات العيد شوفتكم حلاته نلتقي معكم عساكم دوم عوادة واسعد ناس بأعياده .