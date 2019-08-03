اجمل عبارات التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك 2019

اقترب عيد الاضحى المبارك الذي يعد من أكثر الأعياد بهجة وفرحة للكبار والصغار، وذلك نظراً للمراسم التي تقام في العيد مثل صلاة العيد، ذبح الأضاحي والذهاب إلى الأهل والأصدقاء لتهنئتهم بالعيد.

ويعد عيد الأضحى من المناسبات الاسلامية الهامة جدًا، فهو احتفال بحدث عظيم وهو افتداء الله لسيدنا اسماعيل عليه السلام بكبش عظيم هبط من السماء إلى الأرض ليذبحه سيدنا ابراهيم عليه السلام، وكذلك هو يصاحب أيام عظيمة وأعظم أيام العام على الاطلاق وهي أيام أداء مناسك الحج والتسع أيام الأوائل من شهر ذو الحجة، ولهذا يعتبر هذا العيد من أكثر المناسبات الاسلامية المميزة.

ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة الجليلة بمختلف الطرق والوسائل والكثير منهم من يقوم بإرسال الهدايا ورسائل التهنئة، ومنهم من يذهب بنفسه لقضاء العيد مع الأسرة والعائلة لذلك سنقدم لكم اجمل العبارات والرسائل للتهنئة بعيد الاضحى المبارك.

رسائل وبرقيات تهنئة بعيد الأضحى المبارك: