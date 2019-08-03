رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2019 في مصر

أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أنه تقدم حتى الآن ما يقرب من 100 ألف طالبًا وطالبة إلى تظلمات ثانوية عامة 2019، وذلك على أمل الحصول على درجات إضافية في امتحانات المواد التي خاضوها خلال شهر يونيو الماضي.

كما وقالت الوزارة أن ارتفاع عدد الطلاب المتقدمين لـ "تظلمات ثانوية عامة 2019"، يرجع إلى ارتفاع المجاميع هذا العام، وحصول معظم الطلاب على درجات مرتفعة مما يؤدي ذلك لإرتفاع التنسيق.

وأشارت الوزارة الى أنه يمكن للطلاب تقديم تظلمات ثانوية عامة 2019 على أي مادة يشككون في درجاتها ويرون أن هناك درجات إضافيه اخرى، على أن يقوم المتظلم بالتوجة لمقر تظلمات الثانوية العامة 2019 المعلن عنها من قِبل الوزارة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن الجدير ذكره، ان الوزارة فتحت باب تظلمات ثانوية عامة 2019، وذلك بدءًا من يوم 16 يوليو 2019؛ على أن يستمر تلقي طلبات حتى يوم 16 أغسطس الجاري، مشيرة الى أن عدد الكراسات المتظلم عليها وصل لـ 268 ألف و988 كراسة امتحان، وكانت مادة اللغة العربية من أكثر المواد التي تظلم في الطلاب والذي وصل لنحو 50 ألف تظلم، فيما كانت مادة التاريخ هي من أقل المواد المُتظلم فيها من جانب الطلاب والذي بلغ 5238 تظلم.

كما وتتيح وزارة التربية والتعليم لطلابها الاطلاع الكترونيًا على نتيجة التظلمات من خلال موقع tazalom thanwya والاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر من خلال رقم الجلوس.