نتيجة التقديم الالكتروني للجامعات السودانية 2019- 2020

اعلنت وزارة التعليم العالي في السودان، عن بدأ مرحلة التقديم للجامعات السودانية، وذلك على القبول العام للدور الأول من الحاصلين على شهادة الثانوية السودانية.

كما وقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني طريقة شرح التقديم الإلكتروني في الجامعات السودانية، وشرح خطوات تسجيل استمارة القبول الإلكترونية وكيفية سداد الرسوم، كذلك امكانية اختيار اسم الكلية وتسجيل الرغبة والتأكد من عملية اكتمال التسجيل، موضحة العديد من شروط القبول من دليل الجامعات المتاحة على موقع الإدارة العامة للتوثيق.

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعمل أعضاء الوزارة في مراجعة الرغبات بمنتهى الدقة، والتأكد من توافر جميع الشروط المعلنة في المرشحين للجامعات السودانية الحكومية أو الأهلية.

واشارت الوزارة الى ان الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السودانية يكون في مختلف جامعات السودان وهم:" جامعة الخرطوم، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة افريقيا العالمية، كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا، جامعة المشرق، جامعة الجزيرة، جامعة امدرمان الاسلامية، جامعة بحري، جامعة وادي النيل، معهد الصحة العامة، جامعة الرباط الوطني، جامعة السودان المفتوحة، جامعة البحر الأحمر، جامعة كردفان، الكلية السودانية الكندية، الجامعة الوطنية".

نتيجة التقديم للجامعات السودانية 2019 من خلال الرابط التالي