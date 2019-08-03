مواجهات عنيفة في مخيم عين الحلوة في اعقاب اغتيال شاب فلسطيني

اندلعت مواجهات عنيفة صباح اليوم السبت، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، في اعقاب اغتيال الفلسطيني حسين علاء الدين الملقب بـ"الخميني" أمس الجمعة على يد مسلحين مجهولي الهوية.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القوات الأمنية اللبنانية انتشرت بكثافة عند مداخل المخيم بالتزامن مع تجدد الاشتباكات المتقطعة منذ أمس الجمعة.

وشهد المخيّم توتّرًا كبيرًا عقب اغتيال الشاب حسين علاء الدين بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهول خلال مشاركته في مسيرة داخل المخيّم رفضًا لقرار وزير العمل اللبناني بشأن العمال الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، أقدم مجهولون أمس الجمعة على اغتيال علاء الدين خلال مشاركته في مسيرة لدعم الحقوق الفلسطينية أثناء مرورها عند الشارع الفوقاني في عين الحلوة، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة نقل على إثرها إلى مركز لبيب الطبي في صيدا قبل ان يفارق الحياة.

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان تظاهرات احتجاجيةً في جمعة الغضب الثالثة تحت شعار "مستمرون"، رفضاً لإجراءات وزير العمل اللبناني بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان اصدر قرراً تعسفياً بحق اللاجئين الفلسطينيين يحرمهم من العمل في لبنان.