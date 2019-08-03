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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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هل تم تحديد موعد رواتب موظفين غزة؟

  • فلسطين اليوم
  • 11:31 - 03 اغسطس 2019
رواتب رواتب
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أعلن مجلس الوزراء أن صرف رواتب الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون الأسبوع الحالي وذلك بنسبة 60% من الراتب، وفق المعايير المعتمدة سابقاً.

واشار الى ان صرف مستحقات الأسر المحتاجة من وزارة التنمية الاجتماعية بقيمة 110 مليون شيقل بالتزامن مع رواتب الموظفين الحكوميين الأسبوع القادم، علما أن 90 مليون شيقل منها مخصصة لقطاع غزة.

كما وقررت الحكومة الموافقة على تخصيص عدد من الأراضي الحكومية لصالح إقامة مشاريع مجتمعية في عدة مناطق تشمل مشاريع مدارس وملاعب ومتنزهات وأخرى شبابية رياضية.

وفي السياق نفسه، ستعمل الحكومة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، والمصادقة على تعرفة (تسعيرة) الكهرباء للعام 2019، وذلك إضافة إلى تشكيل لجنة قانونية من الوزارات المعنية لمتابعة وتوثيق جريمة الاحتلال في واد الحمص وتقديمها للمحاكم.

 

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