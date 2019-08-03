بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ورين يلا شوت HD

يستعد كل من فريق باريس سان جيرمان و ستاد رين، اليوم السبت 3/8/2019، لمباراة بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم 2019 وذلك على ملعب استاد شينزن بالأراضي الصينية، في تمام الساعة 2:30 مساءاً بتوقيت السعودية، 1:30 مساءاً بتوقيت مصر، 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين، 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن، 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا، 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان، وسوف يتم بث واذاعة اللقاء عبر قناة بي ان سبورت HD1 ، وسوف يعلق على احداث اللقاء المعلق الكبير جواد بدة.

كما وحقق الفريق الباريسي الموسم الماضي، بطولة الدوري الفرنسي برصيد 91 نقطة، أي أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليل 16 نقطة، لكنهم خسروا في نهائي كأس فرنسا أمام فريق ستاد رين بعد أن تعادلا بنتيجة (2-2) حتى ذهبا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخير.

اما عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان، وستاد رين في كأس السوبر الفرنسي، فستكون عبر شاشة قنواتbeIN SPORTS HD 1 ،و bt sport بي تي سبورت، كذلك على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

جاري الان تجهير رابط البث المباشر للمباراة