تردد قناه BT Sport 1 / HD بى تى سبورت الناقلة لباريس سان جيرمان ورين

يتقدم الفريقا، باريس سان جيرمان و ستاد رين، اليوم السبت، لمباراة بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم 2019 على ملعب استاد شينزن بالأراضي الصينية، وذلك الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، و2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كما وحقق الفريق الباريسي الموسم الماضي، بطولة الدوري الفرنسي برصيد 91 نقطة، أي أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليل 16 نقطة، لكنهم خسروا في نهائي كأس فرنسا أمام فريق ستاد رين بعد أن تعادلا بنتيجة (2-2) حتى ذهبا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخير.

اما عن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان، وستاد رين في كأس السوبر الفرنسي، فستكون عبر شاشة قنواتbeIN SPORTS HD 1 ،و bt sport بي تي سبورت، كذلك على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

اما عن تردد قناة bt sport بي تي سبورت الناقلة للمباراةعلى النايل سات :



Channel : BT Sport 1 HD - بي تي سبورت 1 اتش دي



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