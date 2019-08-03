تفاصيل لحوم الأضاحي التي ستوزعها الأونروا على 5000 أسرة في قطاع غزة

أكد كمال شموط مدير مكتب الطوارئ بالأونروا اليوم السبت، أن الاونروا بصدد توزيع لحوم أضاحي على الأسر الفقيرة والمحتاجة بعد عيد الأضحى المبارك، وفقا لمساعدة من الإغاثة الإسلامية بقيمة 400 الف دولار .

وقال شموط خلال تصريحات لـ"إذاعة القدس": إنه تم طرح العطاء وإنهاء كافة الإجراءات ، حيث سيتم ذبح 165 عجل داخل قطاع غزة ، وتوزيع الـضاحي على 5000 أسرة من جميع مناطق القطاع وفقاً لآلية محددة .

وبشأن شروط المنتفعين من أضاحي الأونروا ، قال:إن الاستحقاق سيكون للعائلات المكونة من 4 أفراد وما فوق ، بالإضافة إلى أن الأولوية لأصحاب البطاقة الصفراء، موضحاً أنه سيتم التوزيع أيضاً للأسر التي لم تستفيد من أي مساعدات خلال السنوات الماضية ، والذين ليس لهم دخل ثابت.

وأكد أن التوزيع سيكون 6 كيلو لحمة لكل أسرة من الأ5000 اسرة ، والتوزيع سيكون بعد عيد الأضحى المبارك بدءً من 18 أغسطس.

يُشار إلى أن قطاع غزة يعاني ظروفاً اقتصادية صعبة جراء الحصار المفوض على القطاع ، وفرض مزيداً من العقوبات .