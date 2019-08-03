موعد مباراة باريس سان جيرمان ورين السوبر الفرنسي اليوم السبت

يلتقي الفريقا باريس سان جيرمان و ستاد رين لمباراة، اليوم السبت، في بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم 2019 على ملعب استاد شينزن بالأراضي الصينية، وذلك الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، و2:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كما وحقق الفريق الباريسي الموسم الماضي، بطولة الدوري الفرنسي برصيد 91 نقطة، أي أن الفارق بينه وبين أقرب منافسيه ليل 16 نقطة، لكنهم خسروا في نهائي كأس فرنسا أمام فريق ستاد رين بعد أن تعادلا بنتيجة (2-2) حتى ذهبا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للأخير.

ومن القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستاد رين في كأس السوبر الفرنسي، وهي قنواتbeIN SPORTS HD 1 ، كذلك على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

ومن التشكيل المتوقع لفريق (باريس سان جيرمان) كالتالي:

حراسة المرمى: كيفين تراب.

المدافعون: خوان بيرنات - عبدو ديالو - تيلو كيرير - توماس مونيير.

لاعبو الوسط: كيليان مبابي - جوليان دراكسلر - أندري هيريرا - نيانزو كواسي - بابلو سارابيا.

المهاجمون: إدينسون كافاني.

والتشكيل المتوقع لفريق (ستاد رين):