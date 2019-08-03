زلزال بإندونيسيا يودي بحياة امرأة وتدمير قرابة 34 منزلاً

قتل شخص واحد على الأقل فيما وأصيب آخرون بعد وقوع زلزال قوي قبالة سواحل جزيرة جاوا الإندونيسية.

وذكر، مسؤولون في وكالة إدارة الكوارث بإندونيسيا إن "الزلزل أدى إلى إطلاق تحذير وجيز من تسونامي"، مضيفين أنه "يمكن أن يتسبب بموجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار، لكن التحذير ألغي بعد بضع ساعات".

ووقع الزلزال البالغة شدته 6.9 درجة مساء الجمعة، وتسبب بفرار الأهالي إلى أماكن مرتفعة، فيما نزل عدد كبير من المواطنين في العاصمة جاكرتا إلى الشارع.

وقالت السلطات السبت إن "امرأة عمرها 48 عاما توفيت إثر تعرضها لأزمة قلبية في أعقاب الزلزال"، إلى جانب إصابة أربعة أشخاص بجروح، فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب المسؤولين، بينهم عدد من أهالي جزيرة سومطرة المجاورة.

وقالت الوكالة إن أكثر من مئة مبنى أصيب بأضرار، فيما دُمّر قرابة 34 منزلا.

وتشهد إندونيسيا نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونية.

وفي العام الماضي أدى زلزال بلغت قوته 7.5 درجة، وتبعه تسونامي، في بالو بجزيرة سولاويسي إلى مقتل أكثر من 2200 شخص وفقدان الآلاف.