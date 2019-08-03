أنصار الله يعلنون السيطرة على مواقع سعودية ودك الدمام بصاروخ باليستي

سيطرت جماعة انصار الله امس الجمعة على 15 موقعا في جنوب السعودية بعد اشتباكات عنيفة مع الجيش السعودي، وهو ما نفاه التحالف السعودي الإماراتي، في حين عرضت الجماعة صورا لصاروخ باليستي قصفت به مدينة الدمام أول أمس، وبررت هجومها على قوات تدعمها الإمارات في عدن.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع إن الجماعة سيطرت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة على 15 موقعا للجيش السعودي في جازان ونجران بجنوب السعودية، مضيفا أن استهداف قاعدة خميس مشيط أصابها بالشلل بنسبة تفوق 60%.

ونفى مصدر رسمي في التحالف السعودي الإماراتي ما وصفه بادعاء الحوثيين سيطرتهم على مواقع في نجران وجيزان، مؤكدا أن الحوثيين يتكبدون كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال ولهذا يلجؤون لاختلاق الأكاذيب، وغالباً ما يتكتم التحالف على خسائره التي غالباً ما تكون موثقة بالفيديو والصور من قبل انصار الله واللجان الشعبية.

هجوم الدمام

من جهة أخرى، عرض المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع صورا لصاروخ "بركان ثلاثة" الذي استهدف موقعا عسكريا سعوديا "مهما" في الدمام، مؤكدا أن الصاروخ مصنّع محليا وأنه من أهم أسلحة الردع الإستراتيجي التي تستخدم في إطار "الرد المشروع على العدوان بحق الشعب اليمني"، لافتاً إلى أن توسيع نطاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي يملكها الجيش اليمني، بحيث تسمح بضرب عدة أهداف في وقت واحد "في عمق دول العدوان".