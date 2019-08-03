السودان : اتفاق كامل بين الانتقالي والتغيير

أعلن الوسيط الأفريقي في الأزمة السودانية محمد حسن ولد لبات في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت التوصل إلى اتفاق كامل بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن الوثيقة الدستورية.

وقال لبات في مؤتمر صحافي إن وفدي المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير “اتفقا اتفاقا كاملا على الوثيقة الدستورية” مشيرا إلى أنهما يواصلان اجتماعاتهما من أجل إعداد ترتيبات التوقيع النهائي على الوثيقة.

وكانت اللجان الفنية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد عاودت اجتماعاتها مساء الأربعاء الماضي، بعد فترة انقطاع طويلة بسبب المشاورات التي أجرتها قوى الحرية والتغيير مع الجبهة الثورية باديس ابابا، والأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بحسب شبكة الشروق السودانية .

كان الوسيط الأفريقي إلى السودان، قد صرح في مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي ، أن اللجان الفنية بين الجانبين تعكف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على بنود الوثيقة الدستورية، وأوشكت على الانتهاء من عملها، تمهيداً لإعلان الوصول إلى اتفاق .