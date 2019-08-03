ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

قيادي في حماس يكشف النقاب عن رسالة شديدة اللهجة موجهة للاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:05 - 03 اغسطس 2019
مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات العودة وكسر الحصار
جوال
مشاركة

كشف عضو المكتب السياسي في حركة حماس سهيل الهندي النقاب عن رسالة شديدة اللهجة أرسلتها حركته للاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء.

وأوضح الهندي في تصريحات صحفية "أن ارتقاء الشهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى سيقابله رد من المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، وهذه الرسالة وصلت إلى الوسطاء لتتحاور مع الاحتلال أننا لن نسكت وسيكون الرد واضحا جداً، قائلاً "إن الاحتلال الإسرائيلي عودنّا على عدم الالتزام والمماطلة والتسويف واستخدام كل وسائل الدهاء والمكر من أجل النيل من صمودنا".

وشدد الهندي على أن المقاومة الفلسطينية لن تسكت على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشتركة لهم بالمرصاد.

الأكثر مشاهدة

متعلقات