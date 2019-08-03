قيادي في حماس يكشف النقاب عن رسالة شديدة اللهجة موجهة للاحتلال

كشف عضو المكتب السياسي في حركة حماس سهيل الهندي النقاب عن رسالة شديدة اللهجة أرسلتها حركته للاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء.

وأوضح الهندي في تصريحات صحفية "أن ارتقاء الشهداء وسقوط عدد كبير من الجرحى سيقابله رد من المقاومة وغرفة العمليات المشتركة، وهذه الرسالة وصلت إلى الوسطاء لتتحاور مع الاحتلال أننا لن نسكت وسيكون الرد واضحا جداً، قائلاً "إن الاحتلال الإسرائيلي عودنّا على عدم الالتزام والمماطلة والتسويف واستخدام كل وسائل الدهاء والمكر من أجل النيل من صمودنا".

وشدد الهندي على أن المقاومة الفلسطينية لن تسكت على تغول الاحتلال الإسرائيلي في دماء أبناء شعبنا، لافتا إلى أن غرفة العمليات المشتركة لهم بالمرصاد.