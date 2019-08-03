الطيبي يتعرض لهجوم على خلفية صورة تجمعه مع الزعيم عرفات

شن صحفي إسرائيلي هجوماً على النائب احمد الطيبي على خلفية احتفاظه بصورة للزعيم الراحل ياسر عرفات.

وقال مراسل القناة عميت سيجل: إن الطيبي يضع صورته مع ياسر عرفات في مكتبه بالكنيست منذ سنوات، مضيفاً "لماذا ينتقد اليسار الاسرائيلي ايتمار بن غبير لأنه يضع صورة باروخ غولدشطاين في بيته، بينما الطيبي يفاخر بصورة عرفات في مكتبه البرلماني؟.

بدوره، رد الطيبي على الصحفي الإسرائيلي بتغريدة على صفحته الشخصية في تويتر: المقارنة بين الراحل عرفات الرمز وزعيم الامة المنتخب مع غولدشطاين السفاح الذي نفذ مجزرة الحرم هي مقارنة حقيرة وسخيفة وكذلك المقارنة بيني وبين بن غبير من اتباع كهانا العنصري.

واضاف د الطيبي: تدكرون ماذا فعل قادة منظمات الايتسل والليحي؟ فجروا الاسواق والفنادق وقتلوا مدنيين نساء واطفال واغتالوا دبلوماسيين وأنتم تسموهم قادة تاريخيين، ونحن نسميهم ارهابيين. ابادوا قرى فلسطينية كاملة.

وأختتم الطيبي تعليقة قائلاً "أنا فخور بياسر عرفات وبكوني مستشار له وصورته تزين مكتبي".