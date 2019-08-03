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وفاة مواطن غرقاً في رام الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:14 - 03 اغسطس 2019
حادث سير حادث سير
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توفي مساء امس الجمعة مواطن من سكان بلدة بدو متأثرا بإصابته بحادث غرق وقع قبل ايام في بلدة بيت سيرا غرب رام الله .

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان عمليات شرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت بلاغا قبل ثلاثة ايام حول وصول مواطن يبلغ من العمر (19 عاما) من سكان بلدة بدو، الى مجمع فلسطين الطبي بحاله حرجه نتيجة لغرقه في مسبح غرب رام الله وادخل على إثرها الى العناية المكثفة واعلن مجمع فلسطين الطبي مساء اليوم عن وفاته .

واضاف ارزيقات، ان الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا للوقوف على ظروف وملابسات الحادث .

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