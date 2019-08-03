نتيجة مباراة سوريا ولبنان في بطوله غرب اسيا 2019

انتهت مباراة المنتخب السوري واللبناني التي تم عقدها اليوم تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك بفوز المنتخب السوري بنتيجة 2/1 .

كما وسيطرة المنتخب السوري علي الكرة في الدقيقة الرابعة وهجم لاعبيه هجمة خطيرة علي شباك المنتخب اللبناني لكن يتصدى لها الحارس اما في الدقيقة 17، يرد المنتخب اللبناني بهجمة قوية علي السيطرة التي ظلت مستمرة لمدة ربع ساعة من الشوط الأول، وفي الدقيقة 34، بقيت نتيجة لبنان وسوريا في التعادل السلبي مع اقتراب الشوط الأول من نهايته.

كان النتخب السوري قد هجم هجمة خطيرة في الدقيقة 41، ولكن تصدى حارس المرمي لكرة قوية جدا، وفي بداية الشوط الثاني بثواني ، يحرز منتخب سوريا أول أهداف مباراة سوريا ولبنان وذلك في الدقيقة 49، واستمرت النتيجة بتقدم المنتخب السوري ولك في الدقيقة 72 كانت هجمة خطيرة جدا لصالح المنتخب اللبناني ولكن تصدى لها الحارس.

سجل المنتخب اللبناني الهدف الاول لصالحهم في المباراة وذلك في الدقيقة 79 واصبحت النتيجة تعادل 1/1 ، اما في الدقيقة 90، سجل منتخب لبنان ثاني أهداف اليوم، وانتهت المباراة لتكون نتيجة لبنان وسوريا اليوم 2-1.