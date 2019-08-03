نتيجة مباراة فلسطين والعراق في بطولة كأس غرب آسيا 2019

انطلقت قبل قليل مباراة العراق وفلسطين في بطولة غرب آسيا 2019، واستطاع المنتخب الفلسطيني التقدم مبكراً على المنتخب العراقي وذلك من ركلة جزاء سجلها اللاعب إسلام البطران في الدقيقة الثانية من البداية.

المباراة شهدت الدقيقة الثانية والعشرون تعادل المنتخب العراقي عن طريق اللاعب مهند عبدالرحيم، والذي وضع الكرة ببراعة في شباك منتخب فلسطين.

كما وانتهى الشوط الأول من مباراة العراق وفلسطين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفي انتظار أحداث الشوط الثاني من المباراة.

تمكن اللاعب حسين علي السعيدي، وبحلول الدقيقة الثالثة والثمانين من زمن المباراة، من تسجيل هدف الفوز لمنتخب العراق، لتنتهي أحداث المباراة بفوز العراق على فلسطين بنتيجة 2-1، ليرفع المنتخب العراقي من رصيده للنقطة السادسة، وينفرد بصدارة المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد المنتخب الفلسطيني عند النقطة الثالثة ليظل في المركز الثاني.