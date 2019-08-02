نتائج البكالوريا لعام 2019 في سوريا

اعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج البكالوريا 2019، وذلك اليوم الجمعة، مشيرة الى انها على موقع الوزارة الرسمي ويمكن لأي طالب الحصول عليها، وان نسبة النجاح بين طلاب الصف التاسع البكالوريا 59 % للعلمي بينما 41% للأدبي.

واوضحت الوزارة، انه تم اعلان النتيجة رسميا فى محافظات دمشق، ريف دمشق، حمص، حلب، اللازقية، طرطوسن الرقة، دير الزور، ادلب، السويداء، الحسكة، درعة وغير من المحافظات السورية، موضحة أن نسبة النجاح ستكون مرتفعة بالنسبة للعام الماضى.

يستطيع جميع طلاب البكالوريا الصف التاسع، الاستعلام عن نتيجة التاسع البكالوريا، من خلال الموقع الرسمى للنتائج الامتحانية، موقع وزارة التربية السورية ، و يستطيع الطلاب الحصول عن نتائجهم برقم الاكتتاب، كما انه بعد الاعلان عن نتائج التاسع تم فتح باب تقديم التظلمات.

وأكدت وزارة التربية السورية، أنه سيتم عقد حفل تكريمي من أجل تكريم الطلاب الأوائل في نتائج شهادة البكالوريا سوريا دورة 2019، والبالغ عددهم 24 طالب وطالبة في جميع الأقسام، وكان النصيب الأكبر لطلاب الأوائل من القسم العلمي بعدد 12 طالب وطالبة رابط فحص النتائج من هنا