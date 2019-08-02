نتائج السادس الاعدادي 2019 الدور الاول في العراق

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية، عن نتائج الصف السادس الاعدادي 2019، وذلك لجميع الاقسام، العلمي والادبي والمهني، كما اكدت على انه تم عرض النتائج على موقع الوزارة وعلى موقع ناجح.

كما وصرح وزير التربية والتعليم العراقي "قصى سهيل" بعدم امتلاكه أي صفحة على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، وان الطلاب يمكنهم معرفة النتيجة الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال وضع رقم الجلوس الخاص به داخل الموقع الخاص.

كما وبدا الطلاب لأداء اختباراتهم في يوم 27 من شهر ايار الماضي وانه أدي الاختبارات ما يقرب من 465409 طالب وطالبه علي مستوي العراق كامله للصف السادس الإعدادي وزارة التربية العراقية

واوضح السيد "قصي السهيل"، ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة جدا، وبفارق كبير عن العام الماضي، كما جاء عدد الطلاب الاوائل 50 طالب وطالبة. رابط النتائج من هنا