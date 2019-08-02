9 أسباب مختلفة هتعرضك للإصابة بـ "الوذمة الرئوية"

تجميع المياه على الرئة أو ما يسمى بـ" الوذمة الرئوية" من الحالات التى تتراكم فيها السوائل على الرئة مما يسبب صعوبة شديد فى التنفس والشعور بألم فى الصدر، وفى الغالب يصاب بها الاطفال حديثو الولادة ولكن قد يتعرض لها الكبار ايضا.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن اسباب تراكم السوائل على الرئة هى:

1- قد يكون نتيجة قصور القلب الاحتقانى ، ويكون نتيجة تعذر القلب عن ضخ الدم بشكل صحيح فى جميع أنحاء الجسم مما يضغط على الاوعية الدموية فى الرئتين ويسب تراكم السوائل.

2- ارتفاع ضغط الدم المفاجئ يزيد من خطر الاصابة بالوذمة الرئوية.

3- الاصابة بمرض الالتهاب الرئوى يسبب تراكم السوائل على الرئة.

4- الفشل الكلوى، يسبب تراكم السوائل على الرئتين.

5- تلف الرئة الناتج عن الاصابة بعدوى شديدة.

6- التسمم ، أو تعفن الدم نتيجة العدوى يسبب تراكم السوائل.

7- تعاطى المخدرات يسبب مياه على الرئة ويؤثر على صحة الجهاز التنفسى عموما.

8- التدخين من العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجهاز التنفسى والرئتين وتسبب تراكم السوائل حول الرئة.

9- الاثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من خطر الاصابة بتراكم السوائل على الرئة.