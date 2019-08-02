مبابي يعلق على "أزمة نيمار" ويعتذر للجماهير

علق النجم الفرنسي كيليان مبابي على الوضع "الشائك" لزميله في باريس سان جرمان، نيمار، والذي لا يزال مصيره مجهولا في سوق الانتقالات.

وربطت أنباء كثيرة، البرازيلي نيمار، بانتقال وشيك لناديه السابق برشلونة الإسباني، قبل أن "تبرد" الأخبار، ليصبح مصير النجم البرازيلي مجهولا تماما، مع تبقي أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات.

وقال مبابي: "أريده أن يبقى معنا (نيمار)، لقد أخبرته برأيي، هو لاعب مهم جدا هنا وأتمنى بقاءه".

واعتذر مبابي عن تصريحات سابقة اعتبرها البعض، تلميحات بالرحيل، ليؤكد التزامه بالبقاء مع بطل فرنسا هذا الموسم، ورغبته بتحقيق البطولات.

وقال هداف الدوري الفرنسي: "لقد تركت الأبواب مفتوحة خلال كلمتي بحفل جوائز الاتحاد الفرنسي, أنا آسف. لم يكن المكان مناسبا لتلك التصريحات"، وفق ما نقل موقع "جول".

ومثل مبابي، مدح المدرب الألماني توماس توخيل لاعبه نيمار، وأشاد بقدراته الكبيرة، والروح الإيجابية التي يضفيها للفريق في التدريبات.