حماس تدين استهداف الصحفيين والمواطنين في مسيرات العودة

أكد المتحدث باسم حركة حماس أ. حازم قاسم بأن تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين في مسيرات العودة وكسر الحصار وفي الاحتجاجات في وادي الحمص، هو امتداد لتاريخ طويل من جرائمه ضد الإعلام الفلسطيني.

وأوضح قاسم في تصريح له مساء يوم الجمعة أن جرائم الاحتلال ضد الصحفيين، محاولة بائسة لطمس حقيقة عدوانيته وعنصريته، ولإفساح المجال لروايته الكاذبة التي تتهاوى في كل مرة أمام بشاعة جرائمه.

وأضاف :" أن هذا السلوك من جيش الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، التي تستوجب محاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال، إضافة لكل جرائمه العنصرية التي مارسها منذ إقامة كيانه الغاصب".

ويشار إلى أن 49 بينهم صحفيين مواطنا أصيبوا بجرا مختلفة إثر قمع الاحتلال المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار عند الحدود الشرقية لقطاع غزة .