الداخلية تصدر كشفاً جديداً للمسافرين عبر معبر رفح

أصدرت وزارة الداخلية بقطاع غزة كشفاً جديداً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري.
و قالت الداخلية بأن الكشف الجديد سيتم العمل به فور الانتهاء من الكشف السابق، حيث سيتم الإعلان في حينه.
للطلاع على الكشف الجديد من هنا
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أصدرت وزارة الداخلية بقطاع غزة كشفاً جديداً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري.
و قالت الداخلية بأن الكشف الجديد سيتم العمل به فور الانتهاء من الكشف السابق، حيث سيتم الإعلان في حينه.
للطلاع على الكشف الجديد من هنا