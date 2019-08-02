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الداخلية تصدر كشفاً جديداً للمسافرين عبر معبر رفح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:29 - 02 اغسطس 2019
معبر رفح معبر رفح
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أصدرت وزارة الداخلية بقطاع غزة كشفاً جديداً بأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري.

و قالت الداخلية بأن الكشف الجديد سيتم العمل به فور الانتهاء من الكشف السابق، حيث سيتم الإعلان في حينه.

للطلاع على الكشف الجديد من هنا

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