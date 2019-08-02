صحيفة: كوشنر يضغط على مصر لتقنع الفلسطينيين بحضور قمة

نقلت قناة "كان" العبرية عن صحيفة "العرب" البريطانية قولها إن المسؤول الأمريكي جارد كوشنير طلب من القاهرة اقناع السلطة الفلسطينية بحضور قمة "سلام" مرجح انعقادها في كامب ديفيد الشهر المقبل، كخطوة مبدئية، بغض النظر عن موافقتها على ما سيُطرح لاحقا.

و قالت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية ، أن القيادة المصرية لا تمانع من أن تكون حاضرة في أي مؤتمر مستقبلي يناقش عملية "السلام"، وترى أهمية حضور الطرف الفلسطيني في المباحثات التي تخص مصيره ومستقبله.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن زيارة كوشنر التي استمرت ساعات، استهدفت تبديد المخاوف بشأن "صفقة القرن".

وكانت وسائل إعلام عبرية، تحدثت أن الهدف الأساسي من جولة كوشنر الجديدة هو طرح عقد مؤتمر قمة يجمع بين رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو وعدد من القيادات العربية في كامب ديفيد منتصف سبتمبر المقبل، برعاية الرئيس دونالد ترامب.