صحة الاحتلال متخوفة من قرار وقف تحويل الفلسطينيين لمستشفياتها

كشفت الإذاعة العبرية العامة صباح اليوم الجمعة، النقاب عن أن قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس وقف تحويل المرضى الفلسطينيين للمستشفيات "الإسرائيلية أثار قلق لدى كبار المسؤولين في الجهاز الصحي بــ "إسرائيل".

وقالت الإذاعة إن الرئيس عباس، قرر وقف نقل المرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفيات إسرائيل، في أعقاب اقتطاع أموال "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

و بحسب الإذاعة العبرية، فإن المرضى الفلسطينيين سيخضعون للعلاج في مستشفيات شرق القدس أو الضفة الغربية.

و قد حذر كبار المسؤولين في الجهاز الصحي، من أن تؤثر اقتصاديا على المستشفيات الإسرائيلية عوضا عن المساس المحتمل بالمرضى أنفسهم الذين يقدر عددهم بالعشرات.